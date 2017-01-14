Российская лыжница Матвеева выиграла спринт на этапе КМ

Российская лыжница Наталья Матвеева стала победительницей спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Она преодолела дистанцию за 3 минуты 4,13 секунды. Второй финишировала норвежка Майкен Фалла (+0,08 секунды), третьей стала шведка Ханна Фальк (+2,41 секунды).

Другая россиянка Юлия Белорукова не прошла в полуфинал и стала 30-й в итоговом протоколе. Наталья Непряева (33-е итоговое место), Дарья Веденина (40-е) и Алиса Жамбалова (44-е) не преодолели квалификацию.

Этап Кубка мира в Тоблахе завершится 15 января.