Устюгов стал вторым в шестой гонке многодневки «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 километров на шестом этапе многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка проходила в субботу, 7 января, в итальянском Тоблахе. Первым к финишу пришел норвежец Мартин Сундбю, который преодолел дистанцию за 40 минут 40 секунд. Устюгов отстал от него на 2,2 секунды. Третьим стал финский спортсмен Матти Хейккинен (плюс 2,8 секунды).

6 января Устюгов занял первое место в гонке на 10 километров и установил рекорд по количеству побед в рамках многодневки. Россиянин становился первым во всех пяти гонках в рамках «Тур де Ски».

Впервые гонка «Тур де Ски» была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102.