Российские хоккеистки выиграли бронзовые медали молодежного чемпионата мира

Женская сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в матче за третье место на молодежном чемпионате мира. Об этом в субботу, 14 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в чешском Пршерове и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу россиянок. В составе победительниц отличились Елена Проворова (42-я минута) и Дарья Белоглазова (60-я минута).

Сборная России завоевала бронзу женского молодежного чемпионата мира второй раз в истории. Впервые это произошло в 2015 году.

13 января в полуфинале россиянки уступили команде США со счетом 0:6. В финале американки сыграют со сборной Канады.

После победы в четвертьфинальном матче с командой Чехии (2:0) местные болельщики освистали гимн России. Россиянки заставили замолчать чешскую публику, вместе исполнив гимн.