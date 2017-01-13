Международная федерация хоккея объяснила освистывание гимна России чехами

Международная федерация хоккея (IIHF) не связывает с политикой свист чешских болельщиков во время исполнения гимна России на женском молодежном чемпионате мира в Чехии. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

«В конце матча российская хоккеистка ударила чешку в голову, завязалась потасовка, и реакция болельщиков связана с этим инцидентом, никакой политики тут нет. Конечно, мы не одобряем и не принимаем такое поведение, когда освистывают гимн, поговорим с организаторами», — рассказал Фазель.

После окончания четвертьфинального поединка между сборными России и Чехии, завершившегося со счетом 2:0 в пользу россиянок, чешские болельщики освистали российский гимн. В ответ на это отечественные спортсменки вместе исполнили гимн, чем заставили замолчать публику. В концовке третьего периода матча между игроками произошла массовая драка.

В полуфинале мирового первенства 13 января команда России встретится с США. Начало игры в 18:00 по Москве.