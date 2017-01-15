В Японии запустили самую маленькую ракету-носитель в мире

Специалисты японского аэрокосмического агентства (JAXA) осуществили запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520 со спутником. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает телеканал NHK.

Пуск состоялся в 08:30 (02:30 по московскому времени) с космодрома Утиноура. Спустя 7,5 минуты коммуникационный спутник вышел на намеченную орбиту на высоте 200 километров над Землей, передает РИА Новости.

Как отмечается, изначально запуск был запланирован на 11 января, однако его пришлось отложить из-за плохих погодных условий.

Длина ракеты-носителя составляет 9,5 метра, а вес — 2,6 тонны. Коммуникационный спутник TRICOM1 весит 3 килограмма при высоте 35 сантиметров. Расходы на разработку и запуск ракеты-носителя со спутником составили всего 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов).