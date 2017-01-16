Самедов прокомментировал переход в «Спартак»

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов назвал глобальным событием свой переход из «Локомотива» в «Спартак». Слова 32-летнего футболиста приводит в понедельник, 16 января, пресс-служба красно-белых.

«Конечно, я очень рад, что вернулся. Я намерен оправдать ожидания людей, которые на меня надеются. Только со мной такое могло произойти, что спустя 12 лет, я играл у одного итальянца (Невио Скала, — прим. «Ленты.ру»), а сейчас возвращаюсь в "Спартак", который возглавляет другой итальянец. Тогда я был молодым парнем, а сейчас я возвращаюсь опытным футболистом», — сказал Самедов.

Хавбек выразил уверенность, что преуспеет в составе красно-белых. «Я надеюсь и верю, что все сложится отлично!» — сказал он.

Самедов — воспитанник «Спартака», дебютировал в составе красно-белых в 2002 году. Летом 2005-го перешел в «Локомотив». Спустя три года хавбек стал игроком футбольного клуба «Москва», а в 2010-м подписал контракт со столичным «Динамо». Летом 2012 года Самедов вернулся в стан железнодорожников.

Со «Спартаком» Самедов одержал победу в Кубке России — 2002/03. С «Локомотивом» он выигрывал турнир в сезонах-2006/07 и 2014/15, а также дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2006, 2013/14).

В составе сборной России футболист принимал участие в чемпионате мира — 2014 и Евро-2016. Всего в составе национальной команды на счету Самедова 35 игр и пять забитых мячей.