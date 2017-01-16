Манила заявила о нежелании воевать с Китаем

Филиппины направили Китаю вербальную ноту из-за размещения вооружений на спорных островах в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщает Associated Press.

Вербальная нота, в отличие от личной ноты, может направляться не только по принципиальным, но и по рутинным вопросам. Такая нота, как правило, не подписывается послом. Как объяснил глава МИД Филиппин Перфекто Ясай, такую форму Манила выбрала намеренно.

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«Мы среагировали на китайские действия, направив вербальную ноту, — заявил он. — Я хочу, чтобы филиппинский народ знал: хотя у нас существует территориальный спор с КНР, мы не собираемся предпринимать агрессивных и провокационных действий, которые только ухудшат положение. Мы не можем воевать с Китаем».

Как отмечает агентство, КНР разместила средства ПВО и противоракетные системы на всех семи искусственных островах, построенных в Южно-Китайском море.

12 июля Международный суд в Гааге постановил, что Китай не имеет «исторического права» на острова в ЮКМ и фактически нарушает права Филиппин.

В Пекине пояснили, что «ни при каких обстоятельствах не примут разрешение территориальных споров и делимитации морских границ третьими сторонами», а «Вооруженные силы КНР будут защищать национальный суверенитет и морские права и интересы страны».

В январе 2013 года Манила подала в Международный суд иск с просьбой признать недействительной так называемую линию «девяти пунктиров», основанную на «исторических правах» Китая. Пекин отказался участвовать в разбирательстве, назвав односторонний иск незаконным и настаивая на том, что у суда нет юрисдикции рассматривать территориальные споры.