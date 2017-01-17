Глава ЦРУ рассказал о разговоре с директором ФСБ

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в интервью The Wall Street Journal рассказал о телефонном разговоре с руководителем ФСБ России Александром Бортниковым.

В ходе беседы Бреннан, покидающий свой пост через несколько дней, выразил надежду на то, что две спецслужбы смогут сотрудничать при новой американской администрации. По мнению главы ЦРУ, совместной сферой деятельности ведомств может быть борьба с терроризмом.

Кроме того, как заверил собеседник WSJ, руководители ЦРУ и ФСБ пообещали обмениваться информацией об угрозах, если такие сведения будут ими получены.

Ранее в январе Бреннан сообщал о разговоре с неким представителем российских спецслужб по поводу приписываемых России кибератак на элементы американских госструктур. Он предупредил о том, что Москва играет с огнем. По утверждению Бреннана, его собеседник обещал передать содержание переговоров президенту России Владимиру Путину.

Также директор ЦРУ высказывал мнение, что улучшение отношений США и России критически важно для стабильности в мире. «Я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайшие несколько лет», — говорил Бреннан.

Джон Бреннан, руководящий ЦРУ с марта 2013 года, покинет свою должность 20 января. Избранный президент Дональд Трамп выдвинул на этот пост конгрессмена Майка Помпео.