Российские гандболисты вышли в 1/8 чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Польши в матче группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе путевку в 1/8 финала турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках группы A состоялась в Нанте и завершилась со счетом 24:20 (13:9) в пользу россиян. Самым результативным игроком в составе российской команды стал Дмитрий Ковалев, забросивший семь мячей.

Россияне одержали две победы в трех матчах при одном поражении и гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира, так как не опустятся ниже четвертого места в группе.

В следующем матче, намеченном на 17 января, сборная России встретится с французами.

Чемпионат мира проходит во Франции с 11 по 29 января. Российские гандболисты не завоевывали медалей мирового первенства с 1999 года, когда в финальном матче турнира уступили шведам.