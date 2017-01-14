Российские гандболисты проиграли норвежцам на чемпионате мира

Российские гандболисты проиграли команде Норвегии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, проходящего во Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Нанте и завершилась поражением россиян со счетом 24:28. Самым результативным игроком в составе российской команды стал Игорь Сорока, забросивший восемь мячей.

16 января российские гандболисты встретятся с поляками. Днем ранее норвежцы, одержавшие вторую победу кряду, сыграют с французами.

12 января в стартовом матче мирового первенства сборная России переиграла японцев — 39:29.

Чемпионат мира проходит во Франции с 11 по 29 января. Российские гандболисты не завоевывали медалей мирового первенства с 1999 года, когда в финальном матче турнира уступили шведам.