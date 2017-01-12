Российские гандболисты обыграли японцев в стартовом матче чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Японии в стартовом матче группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во французском Нанте в четверг, 12 января, и завершилась со счетом 39:29 в пользу россиян. Самыми результативными в составе победителей стали Даниил Шишкарев, Павел Атьман и Тимур Дибиров, забросившие по шесть мячей.

Следующий матч группы А россияне проведут 14 января. Их соперником станет команда Норвегии. 13 января японцы встретятся с хозяевами турнира французами.

Чемпионат мира проходит во Франции с 11 по 29 января. Российские гандболисты не завоевывали медалей мирового первенства с 1999 года, когда в финальном матче турнира уступили шведам.