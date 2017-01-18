Захарова извинилась перед журналистом и обвинила его в непрофессионализме

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова извинилась перед журналистом «Голоса Америки» Данилой Гальперовичем за ошибку главы МИД Сергея Лаврова, допущенную в ходе пресс-конференции. Спикер ответила журналисту в Facebook.

Гальперович пожаловался в соцсети на то, что Лавров несправедливо раскритиковал его материал. Речь о статье «Москва ответила полным молчанием на публикацию данных разведки США», посвященной докладу американских спецслужб по поводу вмешательства России в выборы президента США. Она вышла в день обнародования документа — 6 января.

Министр процитировал материал, назвав (ошибочно) датой публикации 9 января и упрекнув автора в том, что тот умолчал о комментариях Захаровой, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также представителей комитетов по иностранным делам. Лавров назвал материал ложью и туфтой.

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Журналист обратил внимание Захаровой на то, что реакция всех перечисленных Лавровым лиц последовала уже после того, как его статья была опубликована. Он также указал на еще одну ошибку в речи главы МИД: министр назвал спонсором «Русской службы Голоса Америки» Госдеп, в то время как ресурс финансируется Конгрессом США.

В комментарии к посту Гальперовича Захарова извинилась, признав, что Лавров действительно ошибся с датой публикации. В то же время она подвергла сомнению профессионализм представителя «Голоса Америки». Она отметила, что к моменту рассекречивания отчета спецслужб и Кремль, и МИД не раз комментировали обвинения американской администрации в «российских хакерских атаках». Спикер также упрекнула журналиста в том, что он не попытался самостоятельно получить свежие комментарии, а также не внес правки в текст, когда появились оценки со стороны официальных лиц.

«Все это, мягко говоря, непрофессионально, необъективно и может ввести аудиторию в заблуждение», — заключила Захарова.

Пресс-конференция Лаврова прошла 17 января. В ходе мероприятия министр, в частности, рассказал о попытках американских дипломатов под прикрытием завербовать российских коллег.