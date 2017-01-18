В сети обрушились с критикой на выложившего фото из мечети соперника Кличко

Ближайший соперник Владимира Кличко, британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа подвергся критике пользователей Twitter и Instagram за публикацию фотографии из мечети. Об этом сообщает Buzzfeed.

«Удача, трудолюбие и талант. Молитва является прочным фундаментом для всего этого. Было очень приятно присоединиться к моему брату во время его дневной молитвы», — написал Джошуа.

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Боксер отдыхал в Дубае и зашел в мечеть за компанию. Сам он не исповедует ислам, уточняет издание. Тем не менее многие подписчики принялись оскорблять спортсмена.

17 января стало известно, что продажи билетов на поединок между Кличко и Джошуа побили кассовый рекорд лондонского стадиона «Уэмбли» среди боксерских боев.

Поединок запланирован на 27 апреля. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа, и вакантный титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе Джошуа, золотого медалиста ОИ-2012, 18 побед в 18 боях (18 нокаутов). 40-летний Кличко — олимпийский чемпион-1996, в ходе профессиональной карьеры одержал 64 победы (53 нокаута) и потерпел четыре поражения. Последнее — от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.