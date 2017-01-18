Путин предсказал рост потребления углеводородов

В России и мире будет расти потребность в углеводородном сырье. Как сообщает Rambler News Service, такой прогноз сделал президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по запуску двух новых нефтепроводов «Транснефти» и одного трубопровода «Газпрома».

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«Нам для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать решения инвестиционные, что мы сделали вот по этим проектам», — сказал глава государства.

Также он отметил, что из-за дефицита энергоресурсов и инфраструктуры не должно возникать ограничений экономического роста. «При планировании дальнейшей работы нужно самым внимательным образом реагировать не только на то, что происходит на мировых энергетических рынках», — подчеркнул Путин.

17 января генсек Организации стран-экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо предсказал стабилизацию глобального нефтяного рынка в 2017 году. По его словам, баланс нефтяного рынка, который не удавалось достичь в течение почти трех лет, будет прочно восстановлен в интересах производителей, потребителей и мировой экономики в целом.