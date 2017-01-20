В Китае задумались над сокращением зарплат футболистов

Китайская футбольная ассоциация (CFA) представила 18 новых правил, касающихся контроля стоимости покупки иностранных игроков клубами Суперлиги. Об этом сообщает ESPN.

Клубы должны будут платить футболистам в соответствии со своими доходами. Тех, кто будет тратить на трансферы слишком много, обяжут отчислять дополнительные средства на развитие детско-юношеского футбола.

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«Профессиональные клубы должны обладать независимой финансовой системой. Команды обязаны стремиться к самостоятельности и сокращать суммы, получаемые от спонсоров и компаний-владельцев», — гласит заявление CFA.

Отныне команды обяжут отводить 15 процентов годовых расходов на развитие детско-юношеского футбола. У всех клубов должны быть молодежные команды U19 (до 19 лет), U17 (до 17 лет) и U15 (до 15 лет).

Ранее CFA ввела в Суперлиге новый лимит на легионеров. Отныне в матчах смогут принимать участие не более трех иностранных футболистов. Кроме того, в составе каждой команды должен быть задействован как минимум один китайский игрок моложе 23 лет.

