WBC объявил боксера Дрозда завершившим карьеру

Всемирный боксерский совет (WBC) рассматривает российского боксера Григория Дрозда как спортсмена, завершившего карьеру. Об этом «Р-Спорт» заявил президент организации Маурисио Сулейман.

«Я думаю, что Дрозд завершил боксерскую карьеру. Он может гордиться своими достижениями, но WBC рассматривает его как завершившего боксерскую карьеру спортсмена», — сказал Сулейман.

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Сам спортсмен не согласен с президентом WBC. Дрозд рассказал «Р-Спорту», что пока не принял окончательного решения о завершении карьеры. «Да, я сейчас не активен, но я не могу говорить о том, что завершил карьеру. Я бы не торопился делать такие выводы. Что касается моего восстановления, то рука не болит, я тренируюсь в полную силу практически каждый день», — заявил россиянин.

Дрозд провел свой последний бой в мае 2015 года, нокаутировав поляка Лукаша Яника, после чего из-за травмы руки не смог провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии WBC против конголезца Илунгу Макабу. Организация в марте прошлого года присвоила Дрозду статус «чемпиона в отпуске» и дала право сразу же провести титульный бой после восстановления.

Дрозд на профессиональном ринге одержал 40 побед (28 нокаутом) и потерпел одно поражение.