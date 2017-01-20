В Facebook ответили на обвинения в политическом заказе блокировки RT

В Facebook отрицают, что частично блокировали англоязычную страницу телеканала RT по политическим мотивам, заявили РИА Новости в администрации соцсети.

«К данному моменту все функции этой страницы восстановлены и доступны ее владельцу. Причины временной блокировки некоторых функций устанавливаются», — отметил представитель Facebook. Будут ли обнародованы результаты проверки, в соцсети не ответили.

В четверг Facebook ограничила возможность RT публиковать ссылки, картинки и видео в официальном аккаунте до 21 января. Ограничения объяснили тем, что канал нарушил авторские права при трансляции прощальной пресс-конференции президента США Барака Обамы. В RT утверждают, что нарушений не было.

В уведомлении от соцсети говорилось, что жалоба на профиль RT поступила от телеканала «Настоящее время» — проекта американского радио «Свобода», которое финансируется Государственным департаментом США. Между тем «Настоящее время» опровергло информацию о подаче такого заявления.

Главред RT Маргарита Симоньян заявляла, что блокировка имеет политическую подоплеку. «Я не удивляюсь [блокировке]. Если бы Госдеп мог отключить нам воздух, отключил бы», — заключила она.