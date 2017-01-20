«Манчестер Сити» заплатил 200 тысяч евро за 13-летнего футболиста

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» приобрел 13-летнего защитника Финли Бернса (Finley Burns) у команды «Саутенд Юнайтед» (выступает в третьей по силе лиге английского футбола). Об этом сообщает The Daily Mail.

За трансфер «горожане» заплатили 202 тысячи евро. Если Бернс будет успешно выступать за новую команду, отчисления могут увеличиться до 289 тысяч.

По словам руководителя академии «Саутенд Юнайтед» Рикки Дункана, клуб заинтересован в том, чтобы молодые футболисты доходили до первой команды. Однако предложение «Манчестер Сити» устроило и Бернса, и клуб.

Помимо «Манчестер Сити», на футболиста также претендовали «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Бернс вместе с семьей сам выбрал команду, так как его впечатлила материальная база академии «горожан».