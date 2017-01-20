ЦБ вступился за карты «Мир»

Обязанность российских банков обеспечивать прием карт «Мир» установлена законодательно и не нарушает принципов конкуренции. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе Банка России, передает РИА Новости.

«Требования к кредитным организациям о предоставлении клиентам-бюджетникам карт "Мир" затрагивает только сферу бюджетных выплат, в отношении которых государство вправе определять порядок их получения», — заявили в ЦБ. Эти требования не ограничивают конкуренции между банками при обслуживании клиентов, не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед другими и не влекут к доминированию игроков рынка, отмечается в сообщении.

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19 января «Коммерсантъ» сообщал, что крупнейшие российские банки готовят письмо в ЦБ с просьбой не переводить бюджетников на систему «Мир». По их мнению, эта мера противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что перевод всех выплат бюджетникам на карты российской системы «Мир» может привести к ограничению конкуренции на рынке.

Банк России предложил законодательно обязать банки выдать до 1 января 2018 года работникам госсектора национальные карты, на которые они будут получать деньги из бюджета и внебюджетных госфондов.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).