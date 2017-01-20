Злодея из «Шерлока» превратили в Витаса и Верку Сердючку

Пользователи сети посмеялись над сценой из финальной серии четвертого сезона сериал «Шерлок», в которой злодей Джим Мориарти выходит из вертолета под песню I Want To Break Free группы Queen.

Один из пользователей Twitter предложил заменить ее другими музыкальными композициями. В итоге появление юзеры сделали из злодея героя мемов «Мистера Дудца»:

Превратили его в певца Витаса:

Валерия Меладзе:

и Верку Сердючку:

Премьера третьего эпизода нового сезона в России состоялась в ночь на 16 января на Первом канале. За сутки до этого новый эпизод утек в сеть. По требованию канала Мосгорсуд принял обеспечительные меры в отношении пиратской серии «Шерлока».