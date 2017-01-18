Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России

Премьеру третьего эпизода четвертого сезона «Шерлока» посмотрело рекордно низкое число телезрителей в России. Об этом свидетельствуют данные Mediascope (бывшая TNS), передает RNS.

Серию «Последнее дело» (The Final Problem), по данным медиаизмерителя, видели 13,7 процента зрителей, смотревших телевизор в тот момент. Это самый низкий показатель среди премьерных показов эпизодов «Шерлока» в России.

Рейтинг программы составил 1,9 процента. Более низкие показатели были только у повторов детективного сериала, отмечает RNS. Однако тут же приводится практически аналогичный показатель предыдущей серии «Шерлок при смерти»: ее смотрели 13,8 процента телезрителей.

Самая высокая доля аудитории была у первой серии третьего сезона сериала — «Пустой катафалк». В январе 2014 года она составляла 24,1 процента при рейтинге 3,7.

Премьера третьего эпизода нового сезона в России состоялась в ночь на 16 января. Ее представил Первый канал. За сутки до премьеры новый эпизод в озвучке канала утек в сеть. В настоящее время корпорация «Би-би-си» вместе с Первым каналом расследуют обстоятельства произошедшего. По требованию канала Мосгорсуд принял обеспечительные меры в отношении пиратской серии «Шерлока».

Исследование Mediascope проводилось в городах с населением более 100 тысяч жителей.