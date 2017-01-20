Главный тренер баскетбольной команды пожал руки воображаемым соперникам

Видео: Zach Bye / Twitter

Главный тренер американской студенческой команды «Сиена Сэйнтс» Джимми Пэтсос пожал руки виртуальным соперникам. Об этом сообщает USA Today. Видео с эпизодом было опубликовано на странице журналиста ESPN Зака Байя (Zach Bye) в Twitter.

По информации издания, встреча команд «Сиена Сэйнтс» и «Райдер Бронкс» завершилась скандалом и потасовкой. После игры баскетболисты «Бронкс» отказались пожимать руки соперникам и покинули площадку. Главный тренер «Сэйнтс» в ответ на это пожал руки воображаемым соперникам.

Встреча прошла в пятницу и завершилась победой команды «Сиена Сэйнтс» со счетом 78:68.