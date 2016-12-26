Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Энтони подарил машину онкобольному подростку

Видео: NBA / YouTube

Форвард клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони подарил внедорожник KIA Sorento 17-летнему Джаррелу Ларе, страдающему редкой формой онкологического заболевания — лангергансоклеточным гистиоцитозом. Видео с моментом вручения подарка размещено на канале НБА в YouTube.

«Не думаю, что это можно описать словами. С моим фондом мы подарили семье Джаррела автомобиль и просто смотрели на их эмоции. Ребенок хотел заплакать, но сдержался», — рассказал Энтони.

Вручение подарка произошло перед матчем регулярного чемпионата НБА, в котором «Никс» на своем паркете уступили команде «Бостон Селтикс» (114:119).