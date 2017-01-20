Испанский баскетболист сломал руку на разминке перед матчем НБА

Испанский центровой «Сан-Антонио Сперс» По Газоль получил перелом пястной кости левой руки на разминке перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Денвер Наггетс». Об этом сообщает ESPN.

36-летний баскетболист травмировался, столкнувшись с партнером по команде Кайлом Андерсеном. В итоге тренерскому штабу «Сперс» пришлось заменить Газоля в стартовом составе на Дэвида Ли. Хозяева одержали победу со счетом 118:104. Ли набрал 10 очков и сделал 16 подборов.

Сроки восстановления испанского центрового неизвестны. В текущем сезоне Газоль провел за клуб 39 игр, в которых в среднем набирал по 11,7 очка за игру и делал 8 подборов. «Сан-Антонио» после 42 встреч занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.