Липецкий губернатор окрестил Roshen «болячкой Порошенко»

Все уволенные сотрудники кондитерской фабрики Roshen в Липецкой области, принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко, будут трудоустроены, пообещал губернатор региона Олег Королев. Об этом в пятницу, 20 января сообщает Rambler News Service.

Он уточнил, что ранее на производстве работало 1800 человек, в настоящее время там осталось 700 человек. «Но у нас намного больше рабочих мест, чем нетрудоустроенных, поэтому устроим всех. Завод и фабрика остаются на месте, утрясется все это потихоньку. Как утрясется — не мне судить, это решать ему самому, Порошенко, разбираться со своей болячкой. Переживем», — подчеркнул Королев.

По мнению главы российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, произошедшее не окажет никакого влияния на российский рынок. «Доля этой фабрики на российском рынке ничтожна. Если бы не фамилия ее владельца, никого бы эта новость не взбудоражила», — заявил он в интервью Национальной службе новостей (НСН).

В Кремле, в свою очередь, заявили, что решение подобных вопросов полностью находится в компетенции ее владельцев.

Ранее в пятницу украинская компания Roshen сообщила о предстоящей остановке производства на Липецкой кондитерской фабрике в России. Закрытие предприятия в компании объяснили экономическими и политическими причинами.

В январе этого года стало известно, что Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины начало проверку Порошенко по инициативе бывшего заместителя генпрокурора страны Рената Кузьмина, который счел, что глава государства скрыл в своей декларации «конфликт интересов в войне с Россией».

В октябре 2016 года на сайте корпорации Roshen появилось сообщение о том, что в 2014-2016 годах компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в российском Липецке. Также уточнялось, что с этой суммы в бюджет Украины было выплачено 125,6 миллиона гривен (около пяти миллионов долларов) налогов.

После неудачных попыток продать холдинг Порошенко в начале 2016-го в передал принадлежащие ему акции Roshen в управление траста Ротшильдов.

