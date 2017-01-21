Минтранс предложил возобновить полеты в Каир

Министерство транспорта России направило в правительство предложения по открытию регулярных рейсов в Каир. Об этом в субботу, 21 января, сообщил глава ведомства Максим Соколов во время съезда партии «Единая Россия», передает «Интерфакс».

«Да — ответил он на соответствующий вопрос. — По чартерам (чартерным рейсам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — прим. «Ленты.ру») еще нет. Группа только приехала, она даже не направила в Минтранс заключение, его формируют».

Также министр отметил, что открытие авиасообщения между Москвой и Каиром — «вопрос ближайшего, недалекого будущего».

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В конце декабря 2016 года Соколов прогнозировал, что регулярные рейсы между столицами могут быть возобновлены в январе 2017-го.

Новый терминал в аэропорту Каира, в котором планируется обслуживать российских пассажиров, заработал в тестовом режиме в сентябре.

Москва приостановила авиасообщение с Египтом, а также потребовала усилить меры авиационной безопасности в Арабской Республике после крушения лайнера осенью 2015 года. Тогда самолет, на борту которого находились 224 человека (преимущественно россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта.