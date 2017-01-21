Немка Хорхлер выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону

Немецкая биатлонистка Надин Хорхлер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Победительница преодолела 12,5-километровую дистанцию за 36 минут 11,5 секунды, не допустив промахов. Второе место заняла другая представительница Германии Лаура Дальмайер (+3,1 секунды, 3 промаха), третьей стала чешка Габриэла Коукалова (+8,0 секунды, 2 промаха). Россиянка Татьяна Акимова финишировала 16-й (+46,3 секунды, 3 промаха).

20 января россиянин Антон Шипулин победил в индивидуальной гонке. Вторым стал француз Мартен Фуркад, третьим — украинец Сергей Семенов.

Шестой этап Кубка мира проходит в Антхольце с 19 января и завершится 22 января мужским масс-стартом.