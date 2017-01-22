Всероссийская федерация легкой атлетики проведет проверку после фильма ARD

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проверит информацию, озвученную в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Об этом сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Его слова в воскресенье, 22 января, приводит ТАСС.

«Мы в федерации обязательно проведем проверку всех фактов, которые были приведены в последнем фильме Зеппельта. В том числе видеоролика, на котором якобы присутствуют тренер Казарин и действующий спортсмен», — сказал Шляхтин.

22 января телеканал ARD показал новый фильм о допинге в российском спорте, в котором, в частности, российский бегун Андрей Дмитриев говорит, что тренер Владимир Казарин, отстраненный по подозрению в нарушении антидопинговых правил, продолжает работать. Казарин — единственный, чья фамилия фигурирует в фильме.

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Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

В мае 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA, возглавляемая канадским юристом Ричардом Маклареном, обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.