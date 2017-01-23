Китай и Филиппины договорились о 30 совместных проектах

Китай и Филиппины договорились о реализации 30 совместных проектов общей стоимостью 3,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующие декларации и соглашения были подписаны во время визита филиппинской делегации в Пекин в понедельник, 23 января. Как заявил министр коммерции КНР Гао Хучэн, работа над проектами находится пока на начальной стадии, необходимо еще подготовить документацию, которая позволит обеспечить их финансирование. В свою очередь, глава Минфина Филиппин Карлос Домингес сообщил, что проекты направлены в основном на развитие сельских районов и нацелены на снижение уровня бедности.

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Отвечая на вопрос о влиянии внешней политики президента США Дональда Трампа на темпы китайско-филиппинского сближения, Домингес отметил: «В такие моменты лучше быть рядом с добрыми друзьями. Мне сложно оценить сейчас изменения в американской внешней политике, но я уверен, что переориентация нашего президента на соседей на самом деле была очень мудрым шагом».

В октябре 2016 года, во время визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Китай, Пекин пообещал Маниле предоставить инвестиции в размере 15 миллиардов долларов.

Дутерте неоднократно заявлял, что намерен налаживать связи с Россией и Китаем, чтобы продемонстрировать независимость своей внешней политики. После встречи на саммите АТЭС в Лиме в конце ноября с президентом России Владимиром Путиным филиппинский лидер объявил: «Россия, Китай и Филиппины сделают все совершенным!» Он неоднократно говорил о готовности присоединиться к новому мировому порядку, который создадут Россия и Китай.

В сентябре Дутерте заявлял о намерении заключить союз с Москвой и Пекином. «Я открою Филиппины для русских и китайцев, чтобы они вели у нас бизнес, мы заключим соглашения о торговле», — подчеркнул он. Кроме того, филиппинский лидер неоднократно указывал, что не согласен с американской политикой, а бывшего президента Барака Обаму назвал «сыном шлюхи».