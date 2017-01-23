В Госдуме сочли информатора ARD Дмитриева бессовестным и бесчестным

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев раскритиковал бегуна Андрея Дмитриева, выступившего информатором в фильме немецкой телекомпании ARD о допинге в России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, мир наполнен людьми без чести и совести. Дмитриев родился, тренировался в России, страна вкладывала в него деньги. А теперь он бросает тень на наш спорт. Я к таким людям крайне негативно отношусь. Дмитриева жизнь наказала уже. Думаю, вряд ли теперь он будет иметь отношение к российскому и мировому спорту», — заявил парламентарий.

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22 января ARD показал новый фильм о допинге в российском спорте, в котором Дмитриев, в частности, говорит, что тренер Владимир Казарин, отстраненный по подозрению в нарушении антидопинговых правил, продолжает работать.

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.