Трое жителей Львовской области готовились к совершению терактов и захвату власти в горных и лесистых районах региона, их дело передано в суд. Об этом в понедельник, 23 января, информирует прокуратура Львовской области.

Отмечается, что задержанные планировали, в частности, осуществить несколько взрывов на железной дороге. «Для этого в июне-августе 2016 года они проводили осмотр путей, испытывали устройство инициирования взрыва, приобрели электродетонаторы и запалы для изготовления взрывных устройств и хранили их по месту своего проживания. Детали планирования и совершения террористических актов обсуждали во время встреч во Львове», — говорится в сообщении.

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Во время обысков у обвиняемых обнаружили арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в частности, гранатометы РПГ-7 с гранатами и РПГ-26, автомат Калашникова и более тысячи патронов к нему, восемь единиц переделанного огнестрельного оружия, два килограмма гексогена и килограмм тротила. «Их конечной целью был захват государственной власти в горных и лесистых районах Львовской области», — подчеркнули в прокуратуре.

О предотвращении терактов на железной дороге во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины заявили 8 августа. Один из подозреваемых, который был задержан во время закладки взрывчатки на мосту возле села Дубляны, открыл стрельбу по сотрудникам СБУ. В результате перестрелки были ранены оперативник и подозреваемый.

После произошедшего зимой 2014 года на Украине госпереворота киевские власти потеряли контроль над Крымом и частью Донбасса. Крым после прошедшего в марте 2014 года референдума воссоединился с Россией. В апреле 2014 года в Донбассе начался вооруженный конфликт, в ходе которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.