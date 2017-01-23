Кремль отреагировал на слова Трампа об угрозе исламского радикализма

В Кремле пока не готовы комментировать инаугурационную речь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в ходе которой он указал на необходимость бороться с угрозой исламского радикализма. Об этом в понедельник, 23 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Пескова, говорить об инициативах Трампа преждевременно. «Безусловно, исламский фундаментализм и терроризм представляет угрозу для всех государств, в том числе для нашей страны. Но сейчас самый начальный период вхождения в дела президента Трампа и нужно дождаться каких-то контактов. Пока этого еще не произошло», — сказал Песков, комментируя президента США.

Материалы по теме Торжественно клянусь Инаугурации самых известных американских президентов

При этом он отметил, что президент Владимир Путин «неоднократно говорил о безальтернативности сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и о невозможности отдельно взятой страны бороться эффективно с этим самым страшным вызовом XXI века».

20 января в Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа в ходе которой он заявил, что его основными приоритетами станет благосостояние страны, дружественные отношения с другими государствами, а также борьба с «радикальным исламским терроризмом», который, по его словам, должен быть уничтожен с лица Земли.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, опередив кандидата от демократов Хиллари Клинтон.