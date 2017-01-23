Первый на Ближнем Востоке российский визовый центр открылся в Дубае

В Дубае открылся первый на Ближнем Востоке российский визовый центр. Об этом сообщается на сайте генерального консульства России в крупнейшем городе ОАЭ.

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Открытие центра компании VFS Global состоялось в воскресенье, 22 января. На церемонии присутствовал генконсул России в Дубае Гоча Буачидзе.

Представительство VFS Global располагается в торговом центре Wafi Mall. Оно обслуживает клиентов с 9 до 17 часов по местному времени с воскресенья по четверг.

VFS Global сотрудничает с правительством России с 2009 года. Компания обслуживает 26 российских визовых центров в 13 странах по всему миру. VFS Global была основана в 2001 году. Первым клиентом фирмы стало правительство США.