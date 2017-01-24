Информатор ARD Дмитриев выступит на чемпионате России по легкой атлетике

Бегун Андрей Дмитриев, выступивший информатором немецкого телеканала ARD, заявил о намерении принять участие в грядущем чемпионате России в помещении. Его слова приводит ТАСС.

«На "Русской зиме" я не побегу. Скорее всего, через месяц выступлю на чемпионате России в Москве», — заявил Дмитриев. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что организация не намерена препятствовать дальнейшей спортивной карьере бегуна.

Чемпионат России в помещении состоится в Москве 19-21 февраля.

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Последний раз Дмитриев выходил на старт 12 января на зимнем первенстве Уральского Федерального округа в Челябинске, где выступал вне конкурса. Он показал восьмой результат среди 19 участников, пробежав 1500 метров за 3 минуты 59,23 секунды.

Новый фильм телеканала ARD о допинговых нарушениях в российском спорте вышел 22 января. В нем Дмитриев обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике в нарушении антидопинговых правил. По его словам, Владимир Казарин, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, продолжает работать несмотря на отстранение.