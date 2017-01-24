Лидер эсеров отверг наличие политической подоплеки в уходе Мизулиной

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в выходе сенатора Елены Мизулиной из партии нет политической подоплеки. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 января.

«Рядовое дело, абсолютно рядовое дело. Никакой подоплеки политической нет», — сказал лидер справороссов. Он также подчеркнул, что считает Мизулину суперпрофессионалом.

Губернатор Омской области Виктор Назаров, по данным РИА Новости, не будет отзывать сенатора из Совета Федерации как представителя исполнительной власти региона.

«Ее партийная принадлежность имеет второстепенное значение по отношению к профессиональным, личным качествам и тому большому опыту, которым она обладает в политике», — цитирует агентство пресс-секретаря омского губернатора Юлию Соколенко.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, член фракции СР Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру», что решение сенатора покинуть партию стало для него неожиданностью. «Я в растерянности», — признался парламентарий.

Ранее в тот же день стало известно, что Мизулина направила заявление о выходе из «Справедливой России», в которой она состояла с 2007 года.

Елена Мизулина работает в верхней палате российского парламента с сентября 2015 года. До этого была депутатом Госдумы второго, третьего, пятого и шестого созывов. Помимо «Справедливой России», состояла в КПСС, «Яблоке» и «Союзе правых сил».