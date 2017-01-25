Греф назвал иск против Сбербанка в Нью-Йорке мошенничеством и пиар-ходом

Иск против Сбербанка в суде Нью-Йорка является мошенническим актом и пиар-ходом бывшего владельца «Павловскгранита». Об этом в среду, 25 января, заявил глава кредитной организации Герман Греф, сообщает Rambler News Service.

«Это такой типичный мошеннический акт. У нас бэнкинг связан с тем, что мы вынуждены достаточно жестко защищать свои интересы в каких-то историях», — сказал Греф. По его словам, Сбербанк вышел из этого долга еще в 2011-2012 годах.

По словам Грефа, бывший владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов — «очень активный» человек, который вывел много денег из компании. Для урегулирования конфликта Пойманов задействовал лоббистов в разных ведомствах, сообщил он. «Человек использовал свой административный ресурс, выходил на все мыслимые и немыслимые виды чиновников, пытался оказать на них давление. Были проверки всех мыслимых органов, последней была администрация президента», — отметил глава Сбербанка.

«Сделка по невозврату долга в российской юрисдикции подана в суд Нью-Йорка. Это конечно такой новый тренд, это еще очередной пиар-ход», — подвел итог Греф.

Он также отметил, что данный иск не имеет связи с реальностью. «То, что человеку в голову пришло написать 750 миллионов долларов — это же понятно, что ничего общего с реальностью не имеет», — сказал Греф.

Ранее 25 января в пресс-службе кредитной организации заявили, что разбирательство в суде Нью-Йорка является попыткой бывшего клиента уйти от ответственности.

В тот же день газета «Ведомости» сообщила, что компания PPF Management, зарегистрированная в американском штате Делавэр, обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием возместить 500 миллионов долларов материального и 250 миллионов долларов морального ущерба за потерю контроля над «Павловскгранитом». Ответчиками по делу выступают Сбербанк, Герман Греф, «Сбербанк капитал», а также ряд физических и юридических лиц.

По мнению истца, произошел «рейдерский захват» предприятия, которое с 2008 года кредитовалось в Сбербанке. При этом с 2009 года компания не смогла обслуживать долги, и в результате Пойманов лишился собственности.

