Промсвязьбанк прокомментировал поданный против него в США иск

Претензии бывших владельцев «Павловскгранита» к Промсвязьбанку необоснованны и надуманны. Об этом в среду, 25 января, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-службе отметили, что знают об иске в американском суде и удивлены, обнаружив Промсвязьбанк среди ответчиков. «Предъявление требований в суд Нью-Йорка в ситуации, когда к Промсвязьбанку ни разу не были заявлены какие-либо претензии и истек срок исковой давности на судебную защиту в России, — это очевидное злоупотребление», — сообщил представитель банка.

Ранее 25 января в Сбербанке прокомментировали информацию о подаче иска в американский суд, ответчиками по которому, в частности, выступает сама кредитная организация и председатель ее правления Герман Греф. Там считают судебное разбирательство попыткой бывшего клиента «уйти от ответственности».

Газета «Ведомости» сообщила, что компания PPF Management, зарегистрированная в американском штате Делавэр, обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием возместить 500 миллионов долларов материального и 250 миллионов долларов морального ущерба за потерю контроля над «Павловскгранитом». Ответчиками по делу выступают Сбербанк, Герман Греф, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков и еще ряд физических и юридических лиц.

По мнению истца, вышеуказанные лица состояли в сговоре «с целью рейдерского захвата» предприятия, которое с 2008 года кредитовалось в Сбербанке. При этом с 2009 года компания не смогла обслуживать долги, и в результате Пойманов лишился собственности.