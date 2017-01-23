Суд взыскал с Moscow duty free 728 миллионов рублей в пользу Сбербанка

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании «Аэроферст», оператора магазинов беспошлинной торговли Moscow duty free в аэропорту Шереметьево, 727,8 миллиона рублей по иску Сбербанка. Об этом говорится в решении суда.

Сбербанк требовал погашения долга по договору банковской гарантии от 12 декабря 2014 года. Согласно условиям договора, финансовая организация поручилась перед аэропортом Шереметьево за исполнение оператором магазинов беспошлинной торговли в 2015 году обязательств по выплате арендной платы.

В конце 2015 года арендодатель три раза обращался к банку за выплатой гарантии на общую сумму около 728 миллионов рублей. Указанную сумму «Аэроферст» не возвратил, и Сбербанк обратился в арбитраж. Суд первой инстанции иск полностью удовлетворил. Представитель ответчика на предварительное судебное заседание не явился.

В марте 2016 года Сбербанк подал в арбитраж Московской области заявление о банкротстве компании «Аэроферст». Оно было принято судом как заявление о вступлении в дело о банкротстве, так как ранее с аналогичным требованием в суд обратилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Friso Trading Inc. Сумма требований Сбербанка к должнику не называлась.

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В середине января в терминале D аэропорта Шереметьево закрылся старейший Moscow duty free, который принадлежал «Аэроферсту». Источник «Ведомостей» сообщал, что на месте закрывшихся магазинов откроются торговые точки компании Duty Free Imperial, а оператор Moscow duty free продолжит работать на территории терминала F.

Компания «Аэроферст» была создана в 1988 году. Основным акционером является компания «Ариал» бизнесмена Роберта Мартиросяна, которая купила «Аэрофест» в 2013 году за 1,2 миллиарда рублей. До этой сделки около 67 процентов акций «Аэрофеста» принадлежало «Аэрофлоту».