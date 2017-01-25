Сбербанк отреагировал на поданный против него иск в США

В Сбербанке прокомментировали информацию о подаче иска в американский суд, ответчиками по которому, в частности, выступает сама кредитная организация и председатель ее правления Герман Греф. Там считают судебное разбирательство попыткой бывшего клиента «уйти от ответственности». Об этом Rambler News Service в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе банка.

«В банке имеется информация о том, что [Сергей] Пойманов (бывший основной владелец компании по добыче щебня "Павловскгранит" — прим. «Ленты.ру») не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в Сбербанке.

Ранее 25 января газета «Ведомости» писала, что компания PPF Management, зарегистрированная в американском штате Делавэр, обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием возместить 500 миллионов долларов материального и 250 миллионов долларов морального ущерба за потерю контроля над «Павловскгранитом». Ответчиками по делу выступают Сбербанк, Герман Греф, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков и еще ряд физических и юридических лиц.

По мнению истцы, вышеуказанные лица состояли в сговоре «с целью рейдерского захвата» предприятия, которое с 2008 года кредитовалось в Сбербанке. При этом с 2009 года компания не смогла обслуживать долги и, в результате, Пойманов лишился собственности.