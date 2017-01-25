Лавров назвал Трампа мастером по заключению сделок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп считается мастером по заключению сделок. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы МИД, у России нет никаких наивных ожиданий относительно новой перезагрузки в отношениях с США. При этом, напомнил Лавров, российский лидер Владимир Путин тоже умеет договариваться — и всегда в интересах России.

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11 января американский президент отказался от идеи перезагрузки отношений с Москвой. «Для России не будет никакой кнопки перезагрузки, мы или придем к взаимопониманию, или нет», — пояснил он.

Кроме того, Трамп также заявил, что хорошее отношение со стороны российского лидера Владимира Путина может пойти на пользу отношениям двух стран. «Если Путин любит Дональда Трампа, я считаю это активом, а не негативным фактором», — рассказал он. По его словам, две страны могут, например, вместе бороться с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство».

