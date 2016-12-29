Лавров рассказал о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

Российские власти готовы сотрудничать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы открыты для общения в любой момент в самых разных форматах, но не форсируем события. В том числе потому, что понимаем, насколько плотно Дональд Трамп в эти дни занят формированием своей администрации. Очевидно, что для него сегодня это самая важная задача», — рассказал Лавров, отметив, что Москва готова и к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом, причем не только в Сирии.

Материалы по теме Администрампция президента Кто будет управлять Америкой вместе с Дональдом Трампом

Министр также сообщил, что Россия позитивно восприняла позицию Трампа в пользу налаживания нормального взаимодействия с Москвой. «В ходе состоявшегося 14 ноября телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была подчеркнута необходимость выправления нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских связей», — заявил глава МИД.

Республиканец Трамп был избран президентом США на выборах, состоявшихся 8 ноября. К исполнению своих обязанностей он приступит после инаугурации, намеченной на 20 января. После ноябрьского телефонного разговора с Путиным он подчеркнул, что очень надеется на крепкие и долговременные отношения с Россией и с ее народом.