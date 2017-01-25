МИД призвали сделать выводы после сообщения о прослушке ФБР российского посла

Действия ФБР, которое вело прослушивание телефонных переговоров российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка и советника президента Соединенных Штатов Майкла Флинна, носят противоправный характер. Об этом в среду, 25 января, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) в беседе с «Лентой.ру».

«Это вопиющий случай беззакония. Тем более что здесь речь идет о дипломатическом сотруднике, обладающем иммунитетом. ФБР имеет право вести прослушку только в случае возбуждения уголовного дел и если речь идет о терроризме, угрозе жизни и здоровью американских граждан», — сказал депутат.

По мнению Свинцова, сотрудники МИД и российские спецслужбы должны сделать выводы и предпринять соответствующие шаги, чтобы в дальнейшем пресекать подобные факты.

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Президент США Дональд Трамп не зря «чистит администрацию Белого дома, так как хочет, чтобы американские службы безопасности работали в рамках закона, а не так, как им вздумается», уверен парламентарий.

Ранее в среду телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что ФБР вело прослушку российского посла и советника Трампа. Отмечалось, что это было рутинной процедурой, а не частью какого-либо формального расследования.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошедшее «вряд ли можно считать новостью». Ранее уже имелись подтверждения о том, что подобные действия велись в отношении не только сотрудников зарубежных диппредставительств, «но и глав государств — ФРГ, Франции, других европейских стран».