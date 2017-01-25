Шувалов рассказал о безразличии России к выходу США из ТТП

Выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) не повлияет на Россию. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает Rambler News Service в среду, 25 января.

По его словам, Россия занята интеграционными процессами в Евразии. «Эти вещи не связаны. Мы строим свое евразийское партнерство. Ведем переговоры, будем его строить», — сказал он.

24 января председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что выход США из ТТП в интересах России. По его словам, Москва предпочла бы, чтобы глобальные торговые вопросы решались на одной площадке — Всемирной торговой организации (ВТО).

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Днем ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ТТП. Этот шаг является формальностью, поскольку соглашение не было ратифицировано американским сенатом.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве — торговый договор, подписанный в феврале 2016 года 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Его цель — снижение тарифных барьеров. Документ готовили США. К соглашению, в частности, присоединились Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония, Чили, Перу.