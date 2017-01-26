Дэнни Бойл приедет в Москву с фильмом «Трейнспоттинг 2»

Британский режиссер Дэнни Бойл представит в России свой новый фильм «Трейнспоттинг 2». Об этом в четверг, 26 января, сообщает ТАСС.

«Режиссер примет участие в фотоколле и даст пресс-конференцию, где расскажет о своей картине», — рассказали агентству прокатчики.

Мероприятие пройдет в Москве 8 февраля, за месяц до выхода сиквела «На игле» в российский прокат.

Материалы по теме Что смотреть в 2017-м Самые интересные кинопремьеры нового года

«Трейнспоттинг 2» основан на романе Ирвина Уэлша «Порно». В фильме играют актеры из оригинальной ленты: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл. Персонажи встречаются спустя 20 лет после событий «На игле», экранизации одноименной книги Уэлша.

Оригинальный фильм вышел в 1996 году. Он был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» и выиграл премию BAFTA в той же номинации. В 2012 году картина была признана лучшим британским фильмом за последние 60 лет. Большую популярность приобрел саундтрек ленты, в котором оказались композиции Игги Попа, Blur, Underworld, Primal Scream и New Order.