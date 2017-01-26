Миронов назвал бредом сообщения о ликвидации «Справедливой России»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал бредом информацию «Новой газеты» о возможной ликвидации партии в связи с выходом из нее главы московского отделения Александра Агеева и члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 января.

«Наша партия через пять лет будет главной партией в стране», — сказал политик.

Вице-спикер Госдумы от справороссов Ольга Епифанова также заявила, что ни о каком прекращении работы партии речи не идет. «Нападают всегда на сильных», — подчеркнула она.

24 января «Новая газета» сообщила со ссылкой на источник в омском отделении эсеров, что Миронов объявил о несостоятельности «Справедливой России» как политического движения. По данным издания, он заявил о предстоящем закрытии проекта.

Накануне, 25 января, стало известно, что совет омского отделения «Справедливой России» удовлетворил заявку сенатора Елены Мизулиной о выходе из партии, в которой она состояла с 2007 года. Комментируя ее уход, Миронов заявил, что это рядовое событие, в котором нет политической подоплеки. Он подчеркнул, что считает Мизулину суперпрофессионалом.

Бывший депутат Госдумы Александр Агеев, возглавлявший московское отделение справороссов с 2011 года, заявил о сложении своих полномочий 18 января. Претендентом на его место стал главный редактор газеты для садоводов и огородников «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.