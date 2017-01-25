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Омское отделение эсеров отпустило Мизулину

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Елена Мизулина
Елена Мизулина

Совет омского отделения «Справедливой России» по итогам заседания удовлетворил заявки о выходе из партии. Об этом сообщается на сайте региональной ячейки СР в среду, 25 января.

«Первым делом члены совета проголосовали за принятие новых членов партии. Также были рассмотрены и удовлетворены заявления тех, кто решил покинуть ряды "Справедливой России" в Омской области», — говорится в сообщении.

В понедельник стало известно, что сенатор Елена Мизулина, представляющая в Совете Федерации Омскую область, направила в региональное отделение партии, в которой состояла с 2007 года, заявление о выходе из нее. Ее однопартиец, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа признавался в беседе с «Лентой.ру», что не ожидал подобного.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в то же время заявил, что это рядовое событие, в котором нет политической подоплеки. Он подчеркнул, что считает суперпрофессионалом Мизулину.

Замруководителя фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов счел серьезной потерей уход омского сенатора. «Но партия переживала уходы разных людей», — подчеркнул он в эфире Национальной службы новостей (НСН).

Елена Мизулина работает в верхней палате российского парламента с сентября 2015 года. До этого была депутатом Госдумы второго, третьего, пятого и шестого созывов. Помимо «Справедливой России», состояла в КПСС, «Яблоке» и «Союзе правых сил».

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