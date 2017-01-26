В США представили новый космический скафандр

Видео: NASAKennedy / YouTube

Компания Boeing представила скафандр, предназначенный для астронавтов создаваемого ею пилотируемого космического корабля Starliner. Видео с новым костюмом доступно на сайте НАСА.

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Новые cкафандры, по сравнению с аналогичными версиями для шаттлов, в полтора раза легче (весят около девяти килограммов). Костюмы отвечают всем требованиям НАСА по безопасности и функциональности.

Шлем и козырек, защищающие голову астронавта, теперь интегрированы в сам костюм. В распоряжении пассажира Starliner также будут сенсорные перчатки. Костюм не предназначен для выходов в открытый космос, его планируется использовать в случае возникновения нештатных ситуаций на создаваемом Boeing пилотируемом корабле.