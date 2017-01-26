Федерация швейцарской часовой промышленности отметила падение экспорта в Россию

Федерация швейцарской часовой промышленности (Fédération de l'industrie horlogère suisse FH) отметила падение экспорта часов в Россию, отмечается в ежегодном отчете этой организации.

Поставки швейцарских часов в Россию за 2016 год снизились на 44,3 процента в сравнении с 2014 годом и на 21,6 процента — в сравнении с 2015 годом. В снижении объема импорта часов из Швейцарии Россия значительно опережает другие страны, упомянутые в отчете, в том числе Бельгию, где импорт также последовательно падает уже второй год (на 25,3 процента в сравнении с 2014-м и на 24,3 процента в сравнении с 2015 годом).

FH отметила также значительное (более 20 процентов в сравнении с 2015 годом) падение экспорта швейцарских часов в Гонконг, Саудовскую Аравию и Катар. Падение экспорта в Гонконг эксперты связывают с борьбой с коррупцией в Китае, где часы были одной из самых распространенных форм взятки.

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в принятое ранее Федерацией швейцарской часовой промышленности постановление по использованию маркировки «швейцарские» в отношении часов (известно также как постановление о маркировке Swiss Made). Согласно этим поправкам, определение швейцарского механизма теперь включает минимальную долю швейцарского участия в производстве 60 процентов (тогда как ранее было 50 процентов). По мнению экспертов, эти изменения могут повлиять на размеры импорта часов Swiss Made за 2017 год.