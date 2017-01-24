Pierre Cardin передумал переносить производство в Россию

Французский модный дом Pierre Cardin приостановил переговоры о запуске производства своей продукции в России. Об этом сообщает Rambler News Service. По словам президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина, переговоры на этот счет уже не ведутся.

Он пояснил, что у сторон были разные ожидания. «Они хотят лицензии свои просто продавать. Хотят деньги зарабатывать и ничего не вкладывать», — сказал Разбродин.

Французский модельер Пьер Карден основал собственный модный дом в 1950 году. Он стал первым дизайнером haute couture, начавшим освоение рынков Японии, Китая, России и Румынии. В настоящее время компанию возглавляет дизайнер Родриго Базиликати.

В возможном переносе производства в Россию представители модного дома сообщали еще весной 2016 года. «Вам хорошо, нам хорошо. Это идеальный момент для того, чтобы русские начали делать Pierre Cardin», — говорил тогда глава компании Родриго Базиликати.