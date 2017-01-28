В России заблокировали видеохостинг Dailymotion

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала французский видеохостинг Dailymotion. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает в субботу, 28 января, Rambler News Service.

«Сегодня отправили ресурс в выгрузку, он будет заблокирован на постоянной основе», — сказал представитель службы.

По информации Роскомнадзора, основанием для этого стало решение Мосгорсуда. В декабре 2016 года он удовлетворил иск телеканала «Пятница», представители которого утверждали, что Dailymotion регулярно ведет незаконную трансляцию контента. В частности, на сервисе были доступны проекты «Ревизорро», «Пацанки», «Магаззино».

Агентство отмечает, что представители видеохостинга не подали апелляцию в положенные по закону сроки. При этом ранее в январе в Dailymotion заявляли, что не в курсе судебного решения о блокировке в России за нарушение авторских прав.

На момент написания материала доступ к ресурсу сохраняется.

Dailymotion, принадлежащий французскому медиахолдингу Vivendi, — один из самых популярных в мире видеосервисов после YouTube. Ежемесячно сервис набирает 3,5 миллиарда видеопросмотров, отмечает RNS.